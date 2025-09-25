Rize'de bir vatandaşın kamerasına ilginç görüntüler takıldı. Kentin yükseklerinde yer alan ve birçok hayvan için yaşam alanı oluşturan bölgeler henüz yaz yeni bitmişken karlar altında kaldı. Bölgede yiyecek bulmak için köye yönelen bir ayı ilçeye bağlanan yolda koşarken görüntülendi.

Bir maratoncu gibi dakikalar boyunca koşan bozayıyı takip etmek isteyen Çamlıhemşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cumali Bergal aracının hızını yavaşlatarak o anları kayda aldı.

"DİKKAT ET DOST"

Kaydettiği görüntüleri 'dikkat et dost' notuyla paylaşan Cumali Bergal'in video sırasında sözlediği sözler de dikkat çekti. Ayıya 'Selamlar dost. Maraton koşusu başlamıştır. Çok koşma düşersin. Virajlara yavaş gir, yorulma kaza yapacaksın dikkat et. Aferin sana. Kendine dikkat et yine seni bekliyoruz’ dediği duyulan Bergal, videoyu izleyenleri gülümsetti.

TÜRKİYE'DE KAÇ AYI VAR?

Yapılan son araştırmalar ve uzman tahminlerine göre, Türkiye genelinde yaşayan boz ayı (Ursus arctos) popülasyonunun 3.000 ila 5.000 birey arasında olduğu düşünülüyor. Doğa Derneği'nin 2023 yılı verileri ise bu sayıyı 3.400-4.000 bandına yerleştiriyor.