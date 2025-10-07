Rize'nin Pazar ilçesi Balıkçılar Köyü halkı, denizde kurulmak istenen kafes tipi balık çiftliklerine karşı başlattıkları numune eylemini 40. günde de sürdürüyor. Yurttaşlar, projeye onay veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı CİMER üzerinden şikayet etmeye başladı.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü sakinleri, Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 firmalarının istediği kafes tipi balık çiftliği projesine karşı 40 saatlik aralıkta çalışmaktadır. Köy halkı, risklerin yanı sıra uçuş güvenliği açısından da tehlikenin oluştuğunu belirttikleri proje için yeni bir girişim başlatıldı.
Balıkçılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı CİMER üzerinden şikayet etmeye başladı. “Kafes balıkçılığı patlaması, şiddet zararlara neden olacak” başlıklı dilekçede, Rize-Artvin Havalimanı'na yakınlığı nedeniyle patlamanın uçuş patlama tehdidi yarattığı vurgulandı.
