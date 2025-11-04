Çaykur Rizespor Kulübü, bazı yöneticileri adına sosyal medya hesapları açıldığı, yöneticilerin fotoğrafları kullanılarak telefon ile loca satışı yapıldığı ve taraftarlardan para talep edildiği yönünde şikayetler geldiğini aktardı.

Yapılan incelemelerde, kulübün ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgisi bulunmayan telefonlardan bazı iş adamlarının arandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu resmi kurumlarca tespit edilmiştir. Kulübümüzün hiçbir şekilde telefon veya mesaj yoluyla loca satışı söz konusu değildir. Değerli kamuoyunun, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, gerekli resmi mercilere şikayetçi olmalarını önemle rica ederiz."

Açıklamada ayrıca, kulüp ve yönetim kurulunun isimlerini kötüye kullanan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.