Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta Karadeniz ekibinin kalecisi Yahia Fofana, inanılmaz bir hataya imza attı.
Karşılaşma 2-0 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ederken artan Fenerbahçe baskısı, Fofana'nın hatasıyla golle sonuçlandı. Maçta 55. dakika oynanırken gelişen Fenerbahçe atağında Fred, ceza sahası dışında topla buluştu. Fred'in topu düzelttikten sonra yaptığı vuruş savunmadan sekerek kaleye doğru yöneldi. Fofana, üzerine gelen topu kontrol edemedi. Fildişi Sahilli kalecinin göğsünden seken top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Marco Asensio, topu boş filelere gönderdi.
Fofana'nın büyük hatası sonrası Fenerbahçe maçta farkı indirdi.
Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.