Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Rizespor-Galatasaray maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor.
RİZESPOR 0-0 GALATASARAY (İLK YARI OYNANIYOR)
12' Osimhen'in vuruşunda savunmadan seken topa Lang'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fofana'da kaldı.
10' Sara'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta direğe çarpan top auta gitti.
9' Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top Fofana'da kaldı.
8' Mithat'ın ortasında Taha'nın arka direkte yaptığı vuruşta top auta gitti.
1' Karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen
Galatasaray, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Rizespor ise haftaya 20 puanla 12. sırada girdi.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.