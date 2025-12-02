Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çaykur Rizespor, Atko Grup Pendikspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-1 kazanan Rizespor, gruplara kaldı.
Rizespor'a farklı galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Samet Akaydin, 25. dakikada Mithat Pala, 32. dakikada Valentin Mihaila, 48. dakikada Ibrahim Olawoyin, 50. dakikada Loide Augusto, 83. dakikada Taha Şahin kaydetti. Konuk Pendikspor'un tek golü 88. dakikada Jonson Clarke-Harris'ten geldi.
İlhan Palut'un istifasının ardından Rizespor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmayı tribünden takip etti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15’inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Mithat’ın havadan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Samet, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
25’inci dakikada ev sahibi farkı 2’ye çıkardı. Mihaila’nın sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu Mithat düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.
32’nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 3’e çıkardı. Samet’in derinlemesine pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mihaila’nın rakibi geçerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48’inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 4’e yükseltti. Alikulov’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasında topu kontrol eden Olawoyin, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.
50’inci dakikada Çaykur Rizespor 5’inci golü buldu. Mithat’ın savunma arkasına gönderdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağı kalecinin bacak arasından ağlara gönderdi: 5-0.
82'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan Mithat'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte ayağıyla dokunan Taha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.
87'nci dakikada Pendikspor golü buldu. Thuram'ın ceza sahası sağ çaprazında kaleye gönderdiği sert şut kaleci Erdem'den sekti. Kale sahasında Clarke önünde bulduğu topu, ayağıyla ağlara gönderdi: 6-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 6-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla yeşil-maviler adını bir üst tura yazdırdı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz.
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Mithat, Alikulov, Samet(Dk. 79 Mosci), Hojer(Dk. 57 Taha), Taylan, Olawoyin(Dk. 58 Buljubasic), Laçi, Mihaila(Dk. 64 Emrecan), Augusto, Sowe(Dk. 64 Halil).
ATKO GRUP PENDİKSPOR: Deniz, Soldo, Berkay(Dk. 46 Bekir) , Berkay, Yiğit, Erdem(Dk. 61 Kitsiou), Furkan, Mesut(Dk. 76 Enis), Denic, Hamza(Dk. 61 Wilks), Ahmet(DK. 61 Clarke), Thuram.
GOLLER: Dk. 15 Samet, Dk. 25 Mithat, Dk. 32 Mihaila, Dk. 48 Olawoyin, Dk. 50 Augusto, Dk. 82 Taha (Çaykur Rizespor) - Dk. 87 Clarke (Pendikspor)
SARI KART: Augusto, (Çaykur Rizespor)