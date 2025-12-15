ABD’li yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, California eyaletinin Los Angeles kentindeki evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak cinayet soruşturması başlatıldığı bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, yapılan bir ihbar üzerine Reiner çiftinin yaşadığı adrese acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, 78 yaşında bir erkek ile 68 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Emniyet kaynakları, hayatını kaybeden kişilerin Rob Reiner ve eşi Michele Reiner olduğunu doğruladı. İlk incelemelerde, çiftin bıçaklı saldırı sonucu öldüğü değerlendirilirken, olayın cinayet kapsamında ele alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Los Angeles Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Reiner çiftinin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, “cinayet” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli için 4 milyon dolar kefalet bedeli belirlendiği öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için delil toplama ve tanık ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

Sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan Rob Reiner, Harry Sally ile Tanışınca, Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) ve Prenses Gelin (The Princess Bride) gibi yapımlarla tanınıyordu