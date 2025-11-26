Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İrlandalı teknik adam, sarı-lacivertli takımla çok sert bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Avrupa'da 3 maç kazandık. Bu biraz motivasyon sağladı. Bu karşılaşmaya hazırız. Fenerbahçe'nin kilit oyuncularının yerine de çok iyi oyuncular oynuyor. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık." diye konuştu.

Türk taraftarların statta oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden 44 yaşındaki antrenör, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

Keane, yarın oynanacak maçın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Maç kaybedebiliriz ama çalışıyoruz. Yarınki maç çok önemli. Aynı hataları yapmamak adına muhteşem taraftarların karşısında en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyoruz."

Robbie Keane, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun en iyi antrenörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Şu an olduğu yerde çok başarılı. Keşke karşılaşabilseydik. Tedesco da kendi görevini harika yapıyor." dedi.

'Her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır'

Ferencvaros formasını giyen Cadu ise her futbolcunun hayalinin Fenerbahçe gibi büyük bir takımla karşılaşmak olduğunu belirtti. Brezilyalı futbolcu, ligde Nyiregyhaza karşısındaki mağlubiyetten dersler aldıklarını anlatarak, "Ligdeki son maçı kaybetmemiz morallerimizi bozdu ama o maçtaki hatalarımız bizim hatalarımızdı. Hatalarımızdan dersler aldık. Hatalarımızın üzerine çalıştık ve aynı hataları yapmayacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

Cadu, hücum konusunda hazırlıklı olduklarının altını çizerek, "Fenerbahçe çok büyük bir takım, bunu hepimiz biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.