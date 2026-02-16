Sinema tarihinin en saygın ve etkili oyuncularından biri olarak kabul edilen Robert Duvall'dan acı haber geldi.

"The Godfather", "Apocalypse Now" ve "Tender Mercies" gibi unutulmaz filmlerin yıldız oyuncusu 95 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefat haberini eşi Luciana, aktörün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta oyuncunun evinde, sevdiklerinin yanında ve huzur içinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya için o bir Oscar ödüllü aktör, yönetmen ve hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi.”