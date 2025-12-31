Real Madrid'in efsanesi olan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Brezilya basınının aktardığı haberlere göre, Roberto Carlos kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyat geçirdi.

52 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesi, hastaneye kaldırılmadan önce memleketinde eşi ve çocuklarından biriyle vakit geçiriyordu.

AMELİYAT 3 SAATE UZADI

Dario As ise durumun detaylarını aktardı. Roberto Carlos'un Brezilya'dayken bacağındaki küçük bir kan pıhtısı için tıbbi muayeneye gittiği ve tüm vücut MR'ı çekilirken kalbinin düzgün çalışmadığı ortaya çıktı.

52 yaşındaki futbol efsanesine hemen kateter takılması için ameliyat yapıldı. 40 dakika sürmesi beklenen işlem, bir komplikasyon nedeniyle neredeyse üç saate uzadı. Sonunda her şey yolunda gitti ve Real Madrid efsanesi tehlikeyi atlattı ancak yakından gözlem altında tutuluyor

Roberto Carlos'un İyileşmesinin devam etmesini sağlamak için 48 saat daha gözlem altında kalacağı aktarıldı.