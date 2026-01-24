NBA’de normal sezon mücadelesinde Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'a konuk oldu.

Houston Rockets parkeden 111-104 galip ayrılırken milli yıldız Alperen Şengün 19 sayı, 1 ribaunt, 5 asistlik performans sergiledi. Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.

Houston’da Kevin Durant 32 sayı ve 7 ribauntla takımının en skorer ismi olmayı başardı. Jabari Smith ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Detroit Pistons'ta ise Jalen Duren 18 sayı ve 7 ribaunt ile takımını ayakta tutmaya çalıştı.