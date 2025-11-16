Brezilya ile Senegal hazırlık maçında karşı karşıya gelirken Sambacılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşadı.

Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Rodrygo, müsabaka bitiminde Senegal'in Galatasaray'ın futbolcusu Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Rodrygo, daha sonra ise Jakobs'u sosyal medya hesabından takibe aldı.

TARAFTAR AKIN ETTİ

24 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle bu sezon geri plana düştü. Rodrygo'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkmış ve hatta yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleri ile de anılmıştı.

Rodrygo, formasını aldığı Ismail Jakobs'u Instagram'da paylaştı. Brezilyalı oyununun, maç sonundaki hareketi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ardından soluğu sosyal medyada alarak Rodrygo'ya yorum yağdırdı.