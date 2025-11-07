Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı Van Gölü kıyısında kaybolmuş, 18 gün sonra kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü sahilinde cansız bedenine ulaşılmıştı.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Kızının dosyasındaki belirsizlikleri gündemde tutmaya devam eden baba Nizamettin Kabaiş, son dönemde tehdit mesajları almaya başladığını söyledi:

“WhatsApp üzerinden ‘Bu davadan vazgeçin, elimizdesiniz’ diye mesajlar geliyor. Numaranın biri Endonezya, diğeri İran hattı. Savcılığa bildirdim ama korkmuyorum. Ne olursa olsun kızım için adalet aramaya devam edeceğim.”

Rojin Kabaiş’in ölümünün “intihar” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Nizamettin Kabaiş, kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir yılı geçti, dosya hâlâ gizlilik kararı altında. Vücudunda darp izleri, iki farklı DNA örneği var ama hâlâ intihar deniyor. Bu olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Tehditler bizi susturamayacak, biz gerçeği ortaya çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

ADLİ TIP RAPORU SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunda Kabaiş’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edilmesine rağmen, raporun geç açıklanması ve ölümün “intihar” olarak değerlendirilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Raporun ardından açıklama yapan baba Nizamettin Kabaiş, bulgular arasındaki çelişkilere dikkat çekti:

“Kızımın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. Boynunda zedelenme vardı ama akciğerlerinde su yoktu. Suda boğulan biri akciğerlerinde su olmadan nasıl ölür? Buna rağmen hâlâ intihar deniliyor. Bu rapor 9 ay sonra açıklandı, nasıl inanayım?”

Kabaiş, kızının kaybolduğu dönemde üniversite ve yurt yönetiminin gerekli önlemleri almadığını savundu:

“Eğer zamanında müdahale edilseydi, Rojin bugün hayatta olacaktı. Yurt çevresine yabancılar rahatça girip çıkabiliyor, güvenlik önlemi yok. Bu açık bir ihmal ya da gizlenmeye çalışılan bir şey var.”

TELEFON İNCELEMESİ HALA YAPILMADI

Kabaiş, soruşturmada ilerleme kaydedilmediğini de dile getirdi.

“Savcıyla görüştüm, Rojin’in telefonu hâlâ Portekiz’e gönderilmedi. İnceleme yerel bilirkişilerle yapılacakmış. Telefon açıldığında yeni bilgilere ulaşılacak. Suyun cesedi sürüklediği yönündeki rapor ise dosyadan kaldırıldı.”