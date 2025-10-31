Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaybolmasının ardından 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş gündemdeki yerini koruyor.

Adli Tıp Raporlarında cinsel saldırı bulgularının ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme gelen cinayet iddialarının ardından Rojin'in babasından dikkat çekici bir açıklama geldi.

"KONUŞURSAK OKULDAN ATARLAR"

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, eşiyle beraber Rojin'in okuluna gittiklerinde yaşadıkları bir olayı katıldığı yayında aktardı.

Nizamettin Kabaiş "Eşim ile Rojin’in okuduğu okula gittik. Bir öğrenci yanımıza geldi. ‘Biz konuşursak bizi okuldan atarlar sorguya çekerler’ dedi. Rektör tembihlemiş." ifadelerini kullandı.

REKTÖRE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 18 gündür süren eyleme katılan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, rektörlüğün öğrencileri engellemeye çalıştığını belirterek tepki gösterdi. Kabaiş, kızının ölümüne ilişkin ihmalleri hatırlatıp “Kameraları neden siyah beyaza çevirdiniz, neden 17 saat sonra haber verdiniz?” diye sordu.