Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Rasim Ozan Kütahyalı’nın, eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına bazı para girişlerinin olduğu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından “şüpheli” olarak değerlendirildiği ileri sürüldü.

'İddialara göre Rasim Ozan Kütahyalı, eski eşiyle ilgili soruya, “Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır” yanıtını verdi.

ALÇI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan, Kütahyalı’nın boşandıktan sonra eski eşine gönderdiği para transferlerinin de MASAK incelemesine dahil edildiği öğrenilirken Nagehan Alçı sessizliğini MedyaRadar’a bozdu.

Nagehan Alçı, şunları söyledi:

-Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

-Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı.

-Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum.