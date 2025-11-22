Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 90+4. dakika oynanırken kırmızı kart gören Roland Sallai, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.
Sol kanattan yapılan ortada topa vurmak isteyen Roland Sallai'nin ayağı, rakibinin kafasına geldi. Hakem Ozan Ergün önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu yeniden izleyen Ozan Ergün, Roland Sallai'ya doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
Maçın son bölümünde takımını 10 kişi bırakan Roland Sallai, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde de cezalı duruma düştü.