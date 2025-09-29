'HER ŞEYİMİZ GİTTİ'

Soygun sonrası isyan eden çift şu ifadeleri kullandı:

"Pasaportumuz gitti, kartlarımız paralarımız her şey gitti. 8 kişinin arasından çaldı ya. Çantamı bir saniye astım. Arkamı döndüğümde yok oldu. Sabahtan beri emek edip çektiğimiz videolarımız gitti en çok ona üzüldük.

'POLİS İLGİLENMİYOR'

Polise gidiyorsun hiçbir şekilde bir şey yapmıyorlar. 'Kamera yok mu burada?' diyorum. 'Yok' diyor. Pazartesi ilgilenelim diyor adam. Ben pazartesiye kadar ne yapacağım? Ehliyetim gitti! Şimdi araba kullanacağım ben ne olacak?"