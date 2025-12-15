Stadyum Caddesi'ndeki çalışmalarda Efes'in Romalı zengin ailelerinin yaşadığı Yamaç Evler'e ait olduğu değerlendirilen mermer küvet bulundu. Bölgesel bir mermer türü Greco Scritto'dan imal edilen küvet 146 santimetre eninde, 73 santimetre uzunluğunda ve 60 santimetre yüksekliğe sahip.

"SIRA DIŞI BULUNTU"

Geleceğe Miras Sonsuz Efes projesi koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Aybek mermer küvetin milattan sonra (MS) 1'inci yüzyıla tarihlendiğini belirtti, antik dönemde hamam ve yıkanma kültürünün önemini vurguladı.

Aybek, antik dönemde küvet ve tekne tipi lahitlerin de bulunduğunu ancak eserin boyutları ve derinliği nedeniyle bir banyo küveti olduğunun açıkça anlaşıldığını vurguladı:

"İnce işçiliği, özellikle ayak kısımlarındaki aslan pençeleri, kimatyon denilen yumurta sırası bezemeleri, silmeleri ve özel desenli yerel taş cinsi bu küvetin özel hatta gelir seviyesi yüksek bir ailenin evinden getirilmiş olabileceğini gösteriyor."

Araştırmacı caddedeki geç dönem tamiratlarında kentin önceki dönemlerine ait eserlerin devşirme olarak kullanıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Ekibimiz, küvetin bir çeşme yalağı olarak devşirildiğini tespit etti. Normalde kırıkların, kesiklerin bulunmaması gerekirken küvetin formu değiştirildiği, üstten suyun girişi ve alttan çıkışı için iki delik açıldığını görüyoruz."