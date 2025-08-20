Romalı tarihçi Tacitus’un MS 1. yüzyılda lejyonerlerin zorla madene gönderildiğini anlattığı pasaj, uzun süre 'efsane' olarak görülmüştü. Ancak 2017'de başlayan kazılarda, Ehrlich Kampı ve yakınındaki Blöskopf tahkimatı ortaya çıkarıldı. Bulunan sikkeler ve seramikler, alanın Claudius dönemine ait olduğunu doğruladı. Ayrıca bölgede Roma dönemine ait tüneller ve savunma sistemleri keşfedildi.

ROMALILAR KIL PAYI GÜMÜŞ KAYNAĞINI KAÇIRMIŞ

Arkeologlar, Romalıların burada gerçekten gümüş aradığını ancak cevheri bulamadan bölgeyi terk ettiğini belirtiyor. Oysa Bad Ems'teki Emser Gangzug damarı, modern çağda 200 tondan fazla gümüş vermişti. Uzmanlara göre bu maden, Roma'ya yüzyıllar boyunca önemli bir ekonomik güç sağlayabilirdi.

Keşfi ilk fark eden kişi ise emekli Alman paraşütçü Jürgen Eigenbrod oldu. Eigenbrod'un ısrarlarıyla başlatılan çalışmalar, Tacitus'un söz ettiği olayın gerçek olabileceğini ortaya koydu. Eigenbrod, 2023’te hayatını kaybetti ancak tarihe yaptığı katkı, arkeoloji dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.