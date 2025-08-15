Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso, 5 yıllığına Leipzig'e transfer oldu.

İzmir ekibi bu transferden 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus kazanacak.

2.5 MİLYONA ALDI

2024 yılında Paranaense'den Göztepe'ye kiralanan Romulo'nun geçen sezon devre arasında 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı. İzmir ekibi, Romulo'dan 10 kat kâr etti.

Romulo transferi için şu ifadeleri kullandı: "Leipzig'e transfer olmak kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst seviyede kendimi kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek tempolu, yoğun presli oyun tarzı bana çok uygun. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Ayrıca şehri ve taraftarları tanımayı ve RBL ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum."