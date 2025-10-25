Bundesliga'nın 8. haftasında Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Farklı galibiyetin mimarları arasında Süper Lig'den tanıdık bir isim de yer aldı.

KATKISI SÜRÜYOR

Kritik mücadelede Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Yan Diomande (10), Romulo (18), Antonio Nusa (22), Christoph Baumgartner (38), Assan Ouedraogo (56) ve Castello Lukeba (65) kaydetti. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen ve rekor bedelle transfer olan Romulo, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Mücadeleyi 2 gol katkısıyla tamamlayan Romulo, skor katkısına devam etti. Berzilyalı yıldız bu sezon çıktığı 8 maçta, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısına sağladı.