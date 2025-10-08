Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, törende profesyonel futbol kariyerinin sonuna ilişkin mesajlar verdi.

'ANIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM'

Portekiz Milli Takımı için oynamaktan keyif aldığını açıklayan Ronaldo, "Milli Takım’da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, Milli Takım’la sahaya çıkmaya duyduğum tutkuyu gösteriyor. Hatta sık sık söylüyorum: Eğer elimde olsa, sadece Milli Takım için futbol oynardım, başka hiçbir kulüp için oynamazdım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir." dedi.

Ailesinin futbolu bırakması yönünde düşünce belirttiğini söyleyen 40 yaşındaki dünya yıldızı "Buna hala tutkuyla bağlıyım. Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ve ‘Zaten 900 küsur gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?’ diye soruyorlar. Ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Bittiğinde her şeyimi verdiğimi bilerek ayrılacağımdan eminim. Şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama kalan az zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyim." diye konuştu.