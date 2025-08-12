Cristiano Ronaldo sonunda uzun süredir birlikte olduğu Georgina’ya yüzüğü taktı ve onunla evlenmeye karar verdi. Arjantin doğumlu model ve influencer Georgina, CR7’nin parmağına taktığı göz kamaştırıcı oval kesim tektaş yüzüğün fotoğrafını Instagram’da paylaştı. 31 yaşındaki Georgina, çok beklenen evlilik teklifine “Evet” yanıtını verdi.

Yıllardır ilişkilerinin durumu hakkında çıkan söylentilerin ve gizli evlilik iddialarının ardından, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez artık resmen nikah planları yaptıklarını dünyaya duyurdu. Ancak düğünün ne zaman olacağına dair henüz bir tarih verilmedi.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 1.2 MİLYON DOLAR

Amerikan magazin dergisi Brides, Georgina'nin paylaştığı yüzüğün değerini öğrenmek için mücevher uzmanı Benjamin Khordipour’a danıştı. Khordipour, “Bize göre bu 22 ayar oval kesim, H renk, VS1 berraklığa sahip bir elmas. Platin montür üzerine yerleştirilmiş, her biri iki karat olan iki oval elmasla desteklenmiş. Bu yüzüğün fiyatı 1 milyon 200 bin dolar” dedi.

Ronaldo ve Rodriguez’in yolları 2016’da Madrid’deki bir Gucci mağazasında kesişmişti. 40 yaşındaki Portekizli süperstar, şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Nassr forması giyiyor. Georgina, Ronaldo’nun beş çocuğundan ikisinin annesi.