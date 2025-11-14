Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Portekiz, İrlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Cristiano Ronaldo'nun İrlanda-Portekiz maçı heyecanı sadece 61 dakika sürdü.
VAR'DAN UYARI GELDİ
Cristiano Ronaldo, İrlanda'nın 2-0 önde olduğu anlarda 61. dakikasında topsuz alanda O’Shea’ye dirsek attığı için önce sarı kart gördü.
Ardından mücaelenin hakemi VAR tarafından monitöre geri çağrıldı ve pozisyonu inceledikten sonra Ronaldo'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Ronaldo, karar karşısında şaşırken tribünlerin tepkilerine alkışla karşılık verdi.
Cristiano Ronaldo, İrlanda karşısında oyun dışı kalırken söz konusu kart, tecrübeli yıldızın milli takım kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak tarihe geçti.