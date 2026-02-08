Cristiano Ronaldo, Arabistan’da gemileri yaktı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin marka yüzü Cristiano Ronaldo, Al Nassr yönetimi ve ligin finansörü olan Suudi Arabistan Kamu Fonu (PIF) ile ipleri adeta koparma noktasına geldi. Hatırlanacağı üzere Ronaldo, takımının son oynadığı Al Ittihad derbisinde ve öncesindeki maçta "yönetime tepkili olduğu" gerekçesiyle forma giymemişti.

İddialara göre Portekizli yıldı, doğrudan PIF yetkililerine bir mesaj gönderdi. 39 yaşındaki yıldız, "Yaz transfer döneminde taleplerim karşılanamazsa ve istediğim adımlar atılmazsa ben giderim." diyerek adeta ültimatom verdi.

Ronaldo'nun, yazın yapılacak transferler ve organizasyonel değişiklikler konusunda "tek karar verici" olmak istediği ve aksi takdirde ligden ayrılacağı belirtiliyor.