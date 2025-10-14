2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu dördüncü maçında Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Portekiz maçın başında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 40 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle öne geçse de 90+1 kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Ronaldo, kaydettiği gollerle bir rekorun daha sahibi oldu.

EN GOLCÜSÜ OLDU

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla attığı iki golle kariyerindeki gol sayısını 948'e çıkardı. Portekiz Milli Takımı formasıyla 143 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 51 maçta 41 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, 47 maçta 39 gol atan Carlos Ruiz'i tahtından indirdi. Listenin 3. sırasında ise 72 Dünya Kupası Elemeleri maçında 36 gol kaydeden Lionel Messi yer alıyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde en çok gol atan futbolcusu konumundaki Ronaldo, 30 yaşından sonra Milli Takım'da 107 maçta 90 gol attı. Portekiz Milli Takım tarihinin ve milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu olan Ronaldo, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinin ve dünya futbol tarihinin en golcü futbolcusu konumunda.