Kariyerini Suudi Arabistan'da Al-Nassr formasıyla sürdüren 41 yaşındaki futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, İspanyol ekibi Almeria'nın yüzde 25'ini satın alarak kulübün ortaklarından oldu.

Portekizli yıldız, şirketi CR7 Sports Investments aracılığıyla şu anda İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden UD Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın aldı. Ronaldo, bu yatırımı Mohamed Al Khereiji liderliğindeki Suudi yatırım grubunun Almeria'yı devralmasından yaklaşık 1 yıl sonra gerçekleştirdi. Al Khereiji, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinde de önemli rol oynamıştı.

LA LİGA'YA BİR ADIM UZAKTALAR

Ronaldo'nun yüzde 25 hissesini satın aldığı Almeria, Segunda Division'da liderin yalnızca 2 puan gerisinde ve 3'üncü sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanan Almeria, formunu sürdürmesi halinde La Liga'ya yükselme ihtimali en yüksek takımlar arasında bulunuyor.

Ronaldo daha önce futbol oynamaktan öte hedefleri olduğunu ima etmiş ve 2024'te futbolu sahiplik düzeyinde etkilemek istediğini belirtmişti. Ayrıca eski kulübü Manchester United'ın yapısal sorunları hakkında da açık sözlü davranmış ve bir keresinde "Kulübün sahibi olursam, işleri netleştirir ve orada kötü olan şeyleri düzeltirim" diye konuşmuştu.

Bu ortaklığın ardından Portekizli futbolcunun, Real Madrid'deki performansıyla efsaneleştiği İspanyol futboluna artık 'büyük bir yatırımcı' olarak dönmesi bekleniyor.