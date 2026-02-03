Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan futbolunda kazan kaldırdı. Yıldız futbolcu, Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transfer olma ihtimalini protesto ederek Al-Nassr’ın Al-Riyadh karşısında 1-0 kazandığı maçta forma giymek istemedi. Ronaldo'nun protestoları etkisiz olurken Al-Ittihad’dan ayrılan Karim Benzema, Yusuf Akçiçek’in formasını giydiği Al-Hilal’e transfer oldu. Portekiz basınından Record’un haberine göre; Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan futbolunda kazan kaldırdı. Söz konusu habere göre Ronaldo’nun, PIF’in Al-Hilal’i güçlendirmesine izin verirken Al-Nassr’ın transfer taleplerini sınırladığına inandığı ifade edildi. Portekizli yıldızın Benzema transferini 'haksız rekabet' olarak değerlendirdiği ve kulübüne gereken desteğin verilmediğini düşündüğü iddia edildi. SERBEST KALMA MADDESİ VAR Record'da yer alan haberin detayında Ronaldo'nun çıkış maddesine dikkat çekildi. Sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ronaldo’nun, sezon sonunda MLS ya da Avrupa’ya dönüş seçeneklerini masaya yatırması gündemde. 41 yaşındaki golcünün Suudi Arabistan’da henüz kupa kazanamamasının ardından PIF'in verdiği karar öfkelendiği ve ayrılık ateşini yaktığı aktarıldı.

