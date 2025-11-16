Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Portekiz sahasında Ermenistan'ı ağırladı.



Dragao Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-1 kazandı. Rakibine gol yağdıran Portekiz'de kırmızı kart cezalısı olan Ronaldo forma giymedi. Portekizli yıldız İrlanda'ya 2-0 kaybedilen maçın 60. dakikasında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun son 4 yılda sadece 2 kez forma giymediği Portekiz Milli Takımı daha önce de Lüksemburg'u 9-0 mağlup etmişti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (3), Joao Neves (3), Gonçalo Ramos, Renato Veiga ve Francisco Conceiçao kaydetti. Ermenistan'ın tek golü Eduard Spertsyan'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Portekiz grubu 13 puanla lider tamamlarken, Ermenistan ise 3 puanla son sırada yer aldı.