Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Fatih'i 2-0 yenerek zirve yolunda önemli bir 3 puan aldı. Goller Cristiano Ronaldo ve Eymen Yahya'dan gelirken, Portekizli yıldız kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı. 38 GOL DAHA KALDI Kariyerinde 1.000 gol barajına ulaşarak tarihi bir rekora imza atmak isteyen Portekizli süper yıldız, toplam gol sayısını 962'ye yükseltti. 41 yaşındaki hücumcunun kariyer hedefini gerçekleştirmesi içinse 38 gol kaldı. Ronaldo'nun, 1.000 gol hedefini gerçekleştirmeden futbolu bırakmak istemediği biliniyor. DÖRT FARKLI KULÜPTE 100 GOLÜ GEÇTİ Al Nassr formasıyla da 100 gol barajını aşan Ronaldo, tarihte dört farklı kulüp ve milli takımda 100'den fazla gol atan tarihteki ilk futbolcu olmuştu. Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101 ve Portekiz Milli Takımı'yla 138 gol atan yıldız hücumcu, Al Nassr forması altında da 112 gole imzasını attı.

