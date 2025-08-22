Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yılın ardından evlilik kararı aldı. Çift, beş çocuklarıyla birlikte sürdürdükleri hayatlarını artık resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Nişan haberi 11 Ağustos 2025’te sosyal medya üzerinden duyuruldu.

DEV YÜZÜK GÜNDEM OLDU

31 yaşındaki model Georgina, Instagram hesabında paylaştığı devasa pırlanta yüzüğün fotoğrafıyla “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” notunu düştü. Ronaldo’nun yaklaşık 5 milyon dolara mal olan yüzüğüyle mücevher uzmanlarını bile şaşırttığı belirtildi.

İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Portekiz basınından TV Guia’nın haberine göre; çift, olası bir ayrılık ihtimaline karşı yıllar önce bir evlilik sözleşmesi imzaladı. Anlaşmaya göre Georgina Rodriguez, ayrılık durumunda ömür boyu aylık 114 bin dolar gelir elde edecek. Ayrıca Ronaldo’nun Madrid’deki 5,6 milyon dolar değerindeki La Finca’daki malikanesi de Georgina’nın mülkiyetine geçecek.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENCE

Söz konusu anlaşmanın, çiftin ilk çocukları Alana Martina’nın 2017’de doğumundan sonra imzalandığı ileri sürülüyor. Amaç, çocukların ve Georgina’nın geleceğinin güvence altına alınması.

Tahmini serveti 671 milyon dolar olan Cristiano Ronaldo, sadece Al-Nassr ile olan sözleşmesinden elde ettiği yıllık 230 milyon dolarlık kazancı ve milyonlarca dolarlık sponsorluk geliriyle dünyanın en çok kazanan sporcusu konumunda .

MAL VARLIĞINI KORUMA ADIMI

Evlilik sözleşmesi, Ronaldo’nun devasa mal varlığını korurken Georgina ve çocukların da ekonomik güvenliğini garanti ediyor. Bu tür anlaşmalar, yüksek profilli isimlerde sıkça görülüyor. Ronaldo ve Georgina’nın ilişkilerine duygusal bağlarının yanında oldukça pragmatik ve planlı bir yaklaşım gösterdiği de dikkat çekiyor.