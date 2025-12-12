Batı Bengal eyaletinde yer alan ve bölgedeki futbol sevgisini yansıtmak amacıyla inşa edilen heykel, Messi’nin Arjantin formasıyla tasvir edildi. Buna rağmen heykelin yüz kısmındaki belirsiz ifadeler, iki futbolcunun karışımı bir görünüm ortaya çıkardı.

Açılış sonrası ziyaretçiler heykelin etrafında fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, sosyal medyada “Meşhur Ronaldo-Messi birleşimi bulundu”, “Bu heykel VAR’a gitmeli” gibi yorumlar paylaşıldı.

Yerel yöneticiler, heykelin bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek çalışmanın uzun emekler sonunda tamamlandığını vurguladı.