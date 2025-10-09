Al-Nassr formasıyla 946 gol barajına ulaşan ve 1000 gol hedefine adım adım yaklaşan Cristiano Ronaldo saha dışında kazandıklarıyla tarih yazmaya devam ediyor.

Uluslararası haber sitesi Bloomberg'e göre, Portekizli yıldız Çarşamba günü futbol tarihinin ilk milyarderi oldu ve tahmini net serveti 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu rekor, Al-Nassr ile 400 milyon dolardan fazla değerindeki yeni sözleşmesinin yenilenmesi sayesinde elde edildi.

Habere göre CR7, kariyeri boyunca 2002-2023 yılları arasında 550 milyon dolardan fazla maaş kazandı. Ayrıca, örneğin Nike, Armani ve Castrol ile yaptığı ticari sözleşmelerden elde ettiği gelir 175 milyon doları aştı.

YENİ İŞİ FİLM STÜDYOSU KURMAK

Peki, bu alandaki başarılarının ötesinde, onu bu gelir seviyesine ulaştıran ne oldu? Cevap basit; Cristiano , kariyeri boyunca edindiği itibardan yararlanarak ve önde gelen isimlerle ortaklıklar kurarak birkaç yıldır girişimciliğe adım atıyor. En son girişimlerinden biri, sektörün en tanınmış yönetmenlerinden biri olan ve "Organize Suç" (2004), "Yeni Kaptan" (2010) ve "X-Men: Başlangıç" (2011) gibi yapımların da aralarında bulunduğu işlere imza atan İngiliz Matthew Vaughn ile iş birliği yaparak bağımsız bir film stüdyosu kurmaktı.

BİR ÇOK ŞİRKETTE HİSSESİ VAR

Ancak Ronaldo bununla da sınırlı kalmıyor. Şirketin içeceklerden otellere, modadan turizme kadar çok çeşitli sektörlerde yatırımları bulunuyor. Son yıllarda, ayakkabı ve parfüm satan CR7 giyim markası, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki otellere yatırımlar , dünya çapında lüks mülkler, lüks saat satışı yapan bir Alman platformu olan Chrono24'te hisse , Portekiz'in en popüler görsel-işitsel gruplarından biri olan Confina Media'da hisse ve Portekizli porselen ve seramik üreticisi Vista Alegre Atlantis SGPS'de hisse gibi bir dizi lansmana öncülük etti.

665 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP

77 milyondan fazla abonesi olan UR - Cristiano adlı YouTube kanalına ek olarak , CR7 bu yıl Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen profesyonel padel turnuvası Premier Padel P1'in finallerini canlı yayınlayarak bir yenilik yaptı. Yayın 130'dan fazla ülkeye ulaştı. Instagram'da 665 milyon takipçiyle dünyanın en çok takip edilen kişiliği oldu ve 506 milyon takipçisi olan Messi'yi geride bıraktı. Ayrıca 418 milyon takipçiyle Selena Gomez, 393 milyon takipçiyle The Rock lakaplı Dwayne Johnson, 393 milyon takipçiyle Kylie Jenner, 374 milyon takipçiyle Ariana Grande ve 356 milyon takipçiyle Kim Kardashian tarafından takip ediliyor.

AL NASSR'DAN YILDA 200 MİLYON EURO

Portekiz Yönetim ve Pazarlama Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Cristiano Ronaldo şu anda Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro gelir elde ediyor ve Nike, Tag Heuer ve Louis Vuitton gibi küresel markalarla 150 milyon avronun üzerinde reklam sözleşmesi imzalıyor . Portekizli yıldız, sosyal medyada platformlarında bir milyardan fazla takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen tanınmış ismi haline geldi.

CONMEBOL'ün resmi spor deneyimi ajansı olan Brezilya'daki Absolut Sport'un genel müdürü Joaquim Lo Prete, yaptığı açıklamada, "CR7'nin etkisi futbolun ötesine geçerek onu muazzam değere sahip küresel bir marka haline getiriyor. Sahadaki performansı, sosyal medyadaki baskın varlığı ve kazançlı sponsorluk anlaşmalarının birleşimi, onu dünyanın en değerli ve etkili sporcularından biri olarak konumlandırıyor. Üst düzey sporcuların nasıl gerçek girişimciler haline gelebileceğinin ve oyunculuk maaşlarını çok aşan milyonlarca dolarlık gelir elde edebileceğinin mükemmel bir örneği" ifadelerini kullandı.

Wolff Sports yönetici ortağı ve spor pazarlama uzmanı Fábio Wolff, "CR7, dünya futbolu tarihindeki en büyük pazarlama fenomenidir. Yetenek, yoğun ve sürekli eğitim, sıra dışı disiplin ve benzersiz stratejik imaj konumlandırması bir araya geliyor" dedi.