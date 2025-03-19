Leigh Rodgers, diş apsesi için gittiği hastanede BT taraması öncesinde kendisine enjekte edilen kontrast maddeye karşı anafilaktik şok geçirerek hayatını kaybetti. Kuzey Durham Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen olayda sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Rodgers 90 dakika içinde yaşamını yitirdi.

BT TARAMASI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Annesi Pam Rodgers, kızının ölümünden NHS'deki uzun bekleme sürelerini sorumlu tuttu. Leigh, diş enfeksiyonu için randevu alamadığı için hastaneye başvurmuş ancak enfeksiyon ilerleyerek boynuna ve göğsüne yayılmıştı. Doktorlar, yaşamı tehdit eden Ludwig anjini şüphesiyle BT taraması yapmaya karar verdi. Ancak tarama sonrası enfeksiyona dair bir kanıt bulunamadı.

ANNESİ YETERLİ BİLGİ VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Pam Rodgers, kızına kontrast maddenin riskleri hakkında yeterli bilgi verilmediğini ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Boyaya karşı hafif reaksiyonların yaygın olduğu bilinse de Rodgers gibi ölümcül anafilaksi vakaları oldukça nadir görülüyor. Ancak geçen yıl benzer bir olayda, 66 yaşındaki Yvonne Graham da kontrast madde enjeksiyonunun ardından hayatını kaybetmişti.