Bir dönem Beşiktaş forması giyen Fransız futbolcu Valentin Rosier açıklamalarıyla gündem oldu.

Histoires de Foot Podcast'e konuşan 28 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ta ilk yıl her şeyi kazandığında Galatasaray'ın kendisini istediğin söyledi.

GALATASARAY'I REDDETTİM

Valentin Rosier açıklamalarında Galatasaray'dan kendisine gelen teklif için "Beşiktaş'ta ilk yıl her şeyi kazandığımızda Galatasaray beni istemişti. Galatasaray, o dönemde bana daha iyi bir sözleşme sunmuştu. Hatta teknik direktörüne mesaj bile attım çünkü onlar çok büyük bir kulüp. Galatasaray’a karşı en ufak kötü düşüncem yok. Ama o dönemde ben sadakati seçtim. Çünkü ben gerçekten sadık bir adamım." dedi.

Galatasaray'ın teklifini reddettiği süreci de anlatan Fransız futbolcu Rosier, "O yüzden Galatasaray hocasına yazdım: 'Siz büyük bir hocasınız, çok büyük bir kulüpsünüz ama ben Beşiktaş’ta kalmak istiyorum.' Yani Galatasaray’a, daha çok para kazanabileceğim bir teklife 'hayır' dedim, Beşiktaş’ta kalmayı seçtim. Kalbimi dinledim diyebilirim. Ve sonrasında bana yapılan bu mu? Gerçekten akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı.

AYBABA'YA YÜKLENDİ

Beşiktaş'ta dönemin sportif direktörü olan Samet Aybaba'ya da sert sözlerle yüklenen Valentin Rosier, kadro dışı kaldığı süreci anlattı.

Yaşanan diyalogları aktaran Rosier "Beşiktaş'ta son dönemdeki sportif direktör çok ciddiyetsizdi. Belki biraz ağır olacak ama gerçekten çok zayıftı. Önceki sportif direktörle çalışmak keyifliydi. Ama bu sonuncusu… Çıldırtıyordu insanı.

Kontratımda kadro dışı bırakma maddesi yoktu. Haberi görünce inanamadım. Onana'yla birlikte esas sportif direktörün (EN: Samet Aybaba) ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. Odaya girdiğimizde zaten adamın havası, kibirli, ukala bir tavırla karşıladı beni. 'Ee, ne oldu şimdi' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun' dedim.

Sonra sinirle başladım konuşmaya. Dedim ki: 'Bak, Instagram’daki o duyuruyu hemen kaldırtacaksın. Benim kovulduğumu Instagram’dan öğrenmem ne demek ya? Aklını mı kaçırdın? Bu kulüpte neler yaptım ben, her şeyden sonra sen beni böyle kapı önüne koyuyorsun. Neymiş, davranış ve futbolsal gerekçelermiş... Davranış mı? Benden daha profesyonel davranan biri varsa söyle! Antrenmanlarda senden olan Türk oyunculardan bile daha çok efor veriyorum! Futbol açısından da bir şey diyemezsin, çünkü sahada gerekeni yapıyorum.'

Sonra dedim ki: 'Açık konuş, beni neden kovdun?' Bana tek kelime etmedi. Sadece eliyle şöyle bir hareket yaptı: 'Hadi hadi, çık dışarı.' Şaka gibi değil mi? Ciddiyim, yemin ederim böyle yaptı. Sportif direktöre açıkça söyledim, 'Ben bu odadan çıkmam! Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier’im, beni öyle kafana göre kovamazsın.' dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki, 'Bu kulüpte koca bir sezon boyunca hiçbir şey yapmayan oyuncular var. Eğer birini kovacaksan, onları kov. Ama beni böyle hiçbir açıklama yapmadan gönderemezsin.' diye konuştu.

'ORTAM GERİLDİ BİZİ AYIRDILAR'

Aralarında yaşanan gerginliğe de değinen Fransız oyuncu, "Sonra sesler yükseldi, ortam gerildi, bizi ayırdılar. Dışarı çıktım, sinirimden çöp kutusuna tekme attım, kırdım. Kulüpten dışarı çıktım. Ama olay şu; bunlar gerçekten akılsızca davrandılar. Çünkü bir kulüp, profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde keyfi olarak takımdan atamaz. Bize sözde bir mail attılar, 'Yarın antrenmana gelmenize gerek yok' dediler. Takımdan resmen uzaklaştırıldık. Artık takımla birlikte antrenman yapmamız yasaktı, ayrı çalışacaktık. Tekme attığım için buna 'kötü davranış' diyerek beni suçlamak istediler. Ama sonra biz avukatlarımızı devreye soktuk. Onlar da durumun yasal olarak hatalı olduğunu bildikleri için geri adım attılar ve bizi takıma tekrar dahil ettiler.

Gerçi ben o sırada sakattım, idmana çıkmıyordum. Ama düşün mesela: Rachid Ghezzal, Aboubakar, Onana, Eric Bailly... Bunlar takımla ısınmaya çıkıyordu. Isınma biter bitmez kenara alınıyorlardı. Ne kadar sinsice bir tavır bu ya!" ifadelerin kullandı