

Altın yatırımcıları rekor serisine mola verdi. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü.

Dünü 3 bin 259 dolar ile 3 bin 412 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 287 dolardan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında 07.44'te 3 bin 327 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki aşağı yönlü eğilimlerin etkisiyle, gram altında satıcılı seyrin olduğu görülüyor. Dünü 4 bin 95 lira ile 4 bin 9 lira aralığında geçiren ons altın, günü 4 bin 48 liradan tamamladı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 4 bin 90 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 90 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da 4 bin 217 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...