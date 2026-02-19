AKP gönüllüsü olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek rozet takılan genç kadın, evinde korkunç bir kaza geçirdi. Pencereden düşerek ağır yaralanan genç kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan kadın, çarpmanın şiddetiyle topuğunun parçalandığını ve omurgasında kırıklar meydana geldiğini açıkladı.

BEDDUA TEPKİLERİNE YANIT VERDİ

Tedavi süreci devam ederken yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan genç kadın, sadece kaza anını değil, sonrasında maruz kaldığı tepki mesajlarını da takipçileriyle paylaştı. Geçirdiği ağır kazaya rağmen kendisine "beddua" içerikli mesajlar gönderenlere sitem eden genç kadın, paylaştığı videonun sonuna şu notu ekledi:

"Beddua kişinin kendisine döner. Kimse için bunu yapmayın."





