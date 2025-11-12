Araştırma 26 ildeki 15 yaş ve üzeri toplam 15 bin 766 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırmaya göre katılımcıların sahip olduğu cihazlar içinde ilk sırayı yüzde 99’la cep telefonu aldı.

Bunu yüzde 94,8'le televizyon, yüzde 53,9'la bilgisayar/tablet, yüzde 14,5'le radyo, yüzde 8,4'le oyun konsolu ve yüzde 2,3'le e-kitap okuyucu izledi.

Televizyon yayınlarını her gün izleyenlerin oranı yüzde 69,6 olurken sosyal medyayı günlük olarak kullananların oranı yüzde 69,1.

EN ÇOK HABER İZLENİYOR

RTÜK'e göre içeriklerin en fazla takip edildiği cihazlara bakıldığında televizyon yayınları yüzde 98,9'la en çok televizyondan izlendi. İnternete erişimin yüzde 99,6'sı ve sosyal medya takibinin yüzde 99,9'uysa cep telefonundan.

Haftada en az bir kez televizyon izleyenlerin oranı yüzde 93,4.

Katılımcıların günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak ölçüldü. Bu sürenin 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakikaya çıktığı görüldü.

En çok izlenen program türleri arasında ilk sırayı yüzde 89,3'le haberler aldı. Yüzde 85,7'yle dizi-filmler ikinci. Yarışma ve belgesellerse üçüncü ve dördüncü sırada.

Çalışmaya katılan yaş grupları şöyle:

15-24 arası: Yüzde 19,2

25-34 arası: Yüzde 19,1

35-44 arası: Yüzde 19,2

45-54 arası: Yüzde 16,6

55-64 arası: Yüzde 12,9

65 yaş ve üstü: Yüzde 13