Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformlardaki bazı film ve dizilere yaptırım kararı aldı. RTÜK, gerekçe olarak “aile yapısının korunması ve milli-manevi değerler” vurgusunu öne çıkardı.

Disney+’ta yayınlanan “All of Us Strangers” adlı filmde eş cinselliği olumlayan sahnelerin bulunduğu ifade edildi. İçeriğin aile değerleriyle çatıştığı gerekçesiyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisinde yer alan şiddet ve eş cinsel ilişki sahnelerinin genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle platforma aynı yaptırımlar verildi.

Netflix’te yayınlanan “Kobalt Mavisi” adlı filmdeki sahnelerin eş cinselliği özendirdiği değerlendirildi. RTÜK, bu içerik için de %3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma kararı aldı.

HBO Max’te yer alan “Looking: The Movie” filminde yoğun biçimde çıplaklık ve eş cinsel ilişkilerin sunulduğu belirtildi. Film, müstehcenlik ve aile değerlerine aykırılık gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

MUBI’de yayınlanan “Benedetta” adlı filmin pornografi düzeyine varan sahneler içerdiği ve inançlara saygısızlık teşkil ettiği bildirildi. Bu nedenle platforma da üst sınırdan ceza uygulandı.

AİLE YILI GEREKÇESİ

RTÜK, kararlarını “2025 Aile Yılı” kapsamında aldığını duyurdu.