Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) birçok televizyon kanalı ve radyoya ceza yağırdı.

Kurul, yayın ihlallerini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında toplandı.

Toplantıda üç televizyon kanalı ile iki radyoya yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Cezaları, RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partili üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SÖZCÜ TV'YE YÜZDE 3 ORANINDA CEZA

Üst Kurul toplantısında, Sözcü TV’de yayınlanan "Türkiye'nin Sözü" adlı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın iktidara ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik kullandığı ifadeleri ele alındı.

Üst Kurul, söz konusu yayında kullanılan ifadelerin temelsiz ithamlar içeren, şüphe ve şaibe yaratan, zan altında bırakan, eleştiri sınırlarını aşan, kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmayan nitelikte olduğunu değerlendirerek yüzde 3 idari para cezası verdi.

'ŞEYTANIN AVUKATI'NA CEZA

Kurul ayrıca TLC kanalına 1997 yapımı “Şeytanın Avukatı” adlı filmde, gece 24.00’ten sonra ekrana getirilen ve filmin fantastik kurgusu içinde şeytanın yok oluşunu sembolik biçimde anlatmak için kullanılan kısa bir sahnenin, cinsel içerik taşımadığı halde “müstehcen” olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verdi.

Ayrıca Edessa TV’ye “milli manevi değerlere aykırılık” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 2, Metro FM’e de “alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeler özendirilemez” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.