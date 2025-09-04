Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı yayın hayatına başlayalı 4 gün olan BirGün TV'nin lisans alması için 72 saat verildiğini duyurdu.

Taşçı, "1 Eylül’de youtube üzerinden yayın hayatına başlayan Birgün TV'nin daha haftası dolmadan yasada yeri olmamasına karşın lisans alması için RTÜK tarafından oyçokluğuyla 72 saat süre verildi." dedi.

Taşçı şu ifadeleri kullandı:

Oysa Türkiye’de iktidara ya da RTÜK’e yakın onlarca kanal kaçak, lisans ücreti ödemeden dijital de dahil her alanda yayınlarını sürdürebiliyor. Ama eleştirel yayıncıysan RTÜK Demokles’in kılıcı gibi üzerinde sallanıyor. Yeter ki düşünme, sorgulama, eleştirme…