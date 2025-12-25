Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Amazon Prime Video'da yayınlanan 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı yarışma programında "ihlaller" olduğunu duyurdu.

Programla ilgili yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı:

* Yalnızca açık ayrımcılığı değil aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapsediyor.

* Kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştırıyor.

* Kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlıyor.

* Kadınları belirli davranış kalıplarına zorluyor ve bu durumu olumluyor.

* Kurul ayrıca kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığını değerlendirdi. Kadınların reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir "ödül" ya da ‘sebep" olarak konumlandırıldığı da vurgulandı.

Bu nedenlerden dolayı 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı programa yüzde 3 idari para cezası kesildi. Ayrıca programa katalogdan çıkarma yaptırımı verildi.