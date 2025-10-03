Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'ye yine ceza yağdırdı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, cezaları sosyal medya hesabından paylaştı.

SZC TV'ye; "Sözün Aslı" programında CHP İl Başkanlığı'ndaki polis müdahalesine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Hukuk eliyle bir darbe yapılmıştır.", CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un "...bu akşam itibariyle demokrasiye de darbe indirilmiştir." ve "Erdoğan iktidarı demokrasiye başkaldırıyor..." ifadeleri, “Mahkeme kararlarının doğrudan siyasi iktidarın müdahalesiyle alındığı iması” taşıdığı gerekçesiyle ihlal sayıldı ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

Sözcü TV'nin yanı sıra Halk TV, TELE1, Meltem TV gibi muhalif kanallara da ceza verildi.