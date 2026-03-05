Barzani ailesine yakın Rudaw’ın özel haberine göre, ABD özel kuvvetleri Irak’ın Enbar, Kerbela ve Necef illerindeki stratejik çöl bölgelerine helikopterlerle askeri indirme yaptı.

Rudaw'ın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, operasyon kapsamında birlikler Kerbela’nın Nukayb'a bağlı Sinina bölgesi ile Suudi Arabistan sınırındaki Calabat bölgesinde konuşlandı.

Rudaw, bölgeye 5 ila 7 askeri helikopterin yanı sıra çok sayıda Humvee tipi zırhlı aracın indiğini bildirdi.

Stratejik öneme sahip bu çöl şeridindeki ani hareketliliğin, bölgedeki lojistik hatları kontrol altına alma ve askeri operasyonları genişletme amacı taşıdığı söylendi.

Haber ajansına göre askeri sevkiyat sırasında, ABD güçlerinin konuşlandığı alana yaklaşan Irak Sınır Muhafızları ile ABD birlikleri arasında sıcak temas yaşandı.

Rudaw’a konuşan eski parlamenter Hasan Fadem el-Cenabi, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Irak askerinin hayatını kaybettiğini, iki askerin yaralandığını ve iki askeri aracın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yetkililer, bölgeye inen birimlerin kesinlikle ABD özel kuvvetleri olduğunu vurgularken, Enbar-Necef-Kerbela hattındaki bu çatışma, ABD askeri varlığının Irak ordusuyla karşı karşıya gelmesiyle sonuçlanan ciddi bir gerilime yol açtı.