İstanbul’da bulunan Heybeliada Ruhban Okulu’yla ilgili tartışmalar Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle başladı. 54 yıldır kapalı olan okulun yeniden açılması gündeme geldi. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretinde de masadaydı. Erdoğan, “Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız” dedi.

BUTİK ÜNİVERSİTE FORMÜLÜ

1971’de kapatılan ve geçen yıl restorasyona alınan okulun son durumuyla ilgili açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. Tekin, Fener Rum Patrikhanesi’nden gelen talep üzerine Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına yönelik teknik hazırlıkların tamamlandığını söyledi, “Raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Karar devletin en üst düzeyinde alınacaktır” dedi.

Aya Triada Manastırı Başrahibi ve Aravissos Piskoposu Kassianos da okulun yatılı butik üniversite olarak açılması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “MEB’in ardından şu anda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelere devam ediyoruz. Özel statülü bir üniversite seçeneği üzerinde görüşmeler sürüyor” diye konuştu. Bartholomeos da daha önce Yunan basınına verdiği demeçte; Erdoğan’ın MEB’e okulun açılması için talimat verdiğini ve “faaliyetin eşiğinde olduklarını” belirtmişti.