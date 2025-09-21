Türk televizyonlarının unutulmaz oyuncularından Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 90’lı yıllarda yayımlanan Ruhsar dizisinde canlandırdığı “Gözüm Abla” karakteriyle hafızalara kazınan Çizgen, 80’lerde Perihan Abla dizisindeki “Meraklı Melahat” rolüyle de büyük beğeni toplamıştı.
UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAKTI
76 yaşındaki sanatçı, uzun süredir kamera karşısına çıkmıyordu. Şimdilerde bir huzurevinde yaşamını sürdüren Tuluğ Çizgen’in son görüntüleri ortya çıktı.
HAYRANLARINDA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI
Yeşilçam’ın sevilen yüzlerinden biri olan usta oyuncunun fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Çizgen’in son hali, kendisini yıllardır ekranda görmek isteyen hayranlarını duygulandırdı.