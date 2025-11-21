A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Romanya'nın efsane futbolcularından Miodrag Belodedici kurayla ilgili olay yaratacak bir cümle kullandı.

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'nin rakibi Romanya oldu. Ay-yıldızlı ekibin tarihinde en fazla karşılaştığı ülke olan Romanya'da efsane futbolcu Miodrag Belodedici eşleşmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BİZİ HATIRLAMALARI İÇİN ONLARI DÖVERİZ!'

Lucescu'nun Türk futbolundaki deneyiminin Romanya için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Miodrag Belodedici'nin ifadeleri Romanya'da manşetlere taşındı.

Belodedici milli takımımıza yönelik kullandığı şu ifadelerle Türk taraftarların tepkisini çekti:

''Taraftarları çok gürültülü, hem de gerçekten çok. Yine de belki bizi hatırlamaları için onları döveriz. Mircea da bunu bilir; sonuçta o da orada milli takım teknik direktörlüğü yaptı, bu bile başlı başına bir avantaj.''