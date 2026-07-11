Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları devam ederken, Ukrayna'da bir kenti hedef alan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, parkta oturan ve yürüyüş yapan sivillerin, art arda meydana gelen patlamalarla birlikte büyük panik yaşadığı görüldü. Füze isabetlerinin ardından yükselen patlama sesleri üzerine vatandaşlar, canlarını kurtarmak için hızla bölgeden uzaklaştı.

Saldırı anları, savaşın cephe hattının ötesinde siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, olay sırasında çevrede büyük korku yaşandı.

Yetkililer, saldırının meydana geldiği bölgeye ilişkin incelemelerini sürdürürken, olayda ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının hedefi ve yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor.