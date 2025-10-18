Rus gazeteci Roman Badanin, 29 Haziran sabahı saat altıda dairesinin kapı zilinin ısrarlı şekilde çalmasıyla uyandı.

Kapıyı açtığında Rusya’nın güvenlik servisi FSB’ye bağlı sivil giyimli altı ila sekiz memurla karşılaştı.

Memurlardan biri elinde arama izni tutuyordu. Evi altı saat boyunca arandı, aynı anda dışarıda eşiyle birlikte kullandıkları arabalar da kontrol edildi.

Ardından Badanin karakola götürülüp dört saat sorgulandı. 2021 yazının bir sabahında Rusya’nın gizli polisleri ülkenin önde gelen muhalif gazetecilerinden birine baskın düzenlemişti.

Ancak bu baskının nedeni teröristlere yapılan bir baskın, bir ajanın ortaya çıkması ya da çalınan devlet sırlarının yerinin bulunması değildi. En azından, 'devlet sırlarının' şekli biraz farklıydı.

Gazetecinin yaptığı tek şey Vladimir Putin’in evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddia edilen genç bir kadınla röportaj yapmaktı.

MUHAFAZAKAR PUTIN'IN HOVARDA HAYATI

Badanin, “Durum basit” diye konuştu. “Putin’in özel hayatı Rusya’da en tabu konulardan biridir. Gazeteciler arasında ‘ailesine dokunma’ diye bir söz vardır” diye ekledi.

Bugün eşi ve kızıyla Kaliforniya’da sürgünde yaşayan gazeteci, meslektaşı Mihail Rubin ile birlikte “Çarın Kendisi, Vladimir Putin Hepimizi Nasıl Aldattı” adlı kitabı yayımladı.

Kitapta Putin’in özel yaşamına dair çarpıcı iddialar yer alıyor. En çarpıcı olansa, Putin'in yıllarca eşi Lyudmilla Putin ile evli olan Başkan'ın 'haremi' olarak tasvir edilen uzun metres listesi.

Putin kamuoyuna geleneksel aile değerlerinin savunucusu olarak yansıtılıyor. Ancak hayatı, bunun tam tersi.

Badanin'in kitabı, onun siyasi kariyerinin ilk günlerinden bu yana gücün cazibesine kapılan kadınlarla ilişkilerini anlatıyor.

EŞİNİ ÇOK HIZLI UNUTTU

Putin, Sovyet istihbaratı KGB’de görev yaptıktan sonra 1991’de siyasete girdi ve kısa sürede St. Petersburg belediye başkan yardımcısı oldu.

O dönemde eşi Lyudmila ile evliydi ve iki kızları vardı. Buna rağmen sık sık şehir merkezindeki bir striptiz kulübü olan Luna’ya gidiyor, burada özel buluşmalar düzenliyordu.

Ancak hovarda gezen Putin’in ilk ciddi ilişkisi striptizcilerden biriyle değil, Svetlana Krivonogikh adında bir temizlikçiyle oldu.

Putin, temizlikçisi Svetlana Krivonogikh 1999’da tanıştı. O dönemde Başbakan olarak görev yapan Putin, Svetlana'yı görünce evlini olduğunu tamamen unuttu.

Dört yıl sonra ikilinin bir kızları dünyaya geldi. O kız, daha sonra Luiza Rozova adını kullanan Elizaveta oldu.

KIZININ ANNESİNE 4 MİLYAR TL HARCADI

Kısa süre sonra annesi Krivonogikh’in lüks mülkler ve yüklü bir servet sahibi olduğu ortaya çıktı. Putin, kızı Elizaveta'nın annesine 4 milyar TL harcadı.

Svetlana, aniden Rusya'nın en zenginleri arasına girdi. Artık villalarda yaşıyor ve spor arabalar sürüyordu.

Elizaveta ise sessiz kaldı. İl kez 2020’de Badanin’in haber sitesine verdiği röportajla gündeme geldi.

Proakt sitesi, kızın Putin’e yüzde 70 benzerlik taşıdığını ortaya koyan bilimsel bir analiz yaptırdı.

Kızın doğum belgesinde babasının adı geçmiyordu ama ikinci adı “Vladimirovna” -yani Vladimir'in kızı- olarak yazılmıştı.

JİMNASTİKÇİYİ BEĞENDİ, ERKEK ARKADAŞI CAMDAN DÜŞTÜ

Ancak Putin’in ilgisi çok geçmeden başka bir kadına yöneldi. 2004’te Soçi Olimpiyat Oyunları'nda altını kazanan ritmik jimnastikçi Alina Kabayeva ile ilişkisi ülke gündemine oturdu.

O dönem 'Rusya'nın en esnek kadını' ünvanını alan 21 yaşındaki Kabaeva'nın koçu ve 'ikinci annesi' Irina Viner, Putin'e jimnastikçi'nin Maxim dergisi için çekilen 'kürklü' bir fotoğrafını gönderdi. Putin'in o zamandan sonra kadına odaklandı.

O dönemde şarkıcı Murat Nasirov'la birlikte olan Kabaeva, aniden yeniden bekar oldu. Zira 2006 yılında Kabaeva'nın erkek arkadaşı "pencereden düşerek" hayatını kaybetti.

PUTIN'IN YUVASINI YIKAN HABER

4 yıl süren tutkulu bir ilişkiden sonra, Moskova basını 2008 yılında Putin ve Kabaeva'nın St. Petersburg'da evleneceğini duyurdu.

Bu haber, gazetenin Putin'in gazabına uğramasına sebep oldu. Gazete, günler geçmeden kapatıldı.

Kabayeva zamanla iki çocuk annesi oldu ve ülkenin en güçlü medya kuruluşlarından birinin başına getirildi. Ancak ikili asla "resmen" evlenmedi.

Bu İlişkisi, Putin’in acılı eşi Lyudmila ile evliliğinin sona ermesine yol açtı. Nitekim, ikilinin evliliği sadece kağıt üzerinde kalmıştı.

BU KEZ DE 17 YAŞINDAKİ MODEL AKLINI ÇELDİ

Lyudmilla'dan ayrılan ve Kabaeva'ya kendi medya kuruluşuna veren Putin, gözünü tekrar dışarıya çevirdi.

Şans budur ki, o dönemde 17 yaşında olan üniversite öğrencisi Alisa Harçeva, Putin’in 58. doğum günü için hazırlanan erotik bir takvimin yıldızıydı.

Fotoğraflarda genç kadın, “Vladimir Vladimiroviç, sen en iyisisin” yazılı bir ifadeyle yer aldı.

Takvimin Kremlin’e ulaştıktan sonra süreç son derece hızlı oldu. Alisa’nın bir yıl boyunca her ay iki kez Putin’in konutunu ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Bir yıl sonra Harçeva Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne girdi. Putin’in 60. yaş günü için kırmızı elbiseyle kedi tuttuğu bir fotoğraf paylaştı ve altına “Putin için kedicik” notunu düştü.

Video mesajda masaya yasalanan Harçeva, “Bence o muhteşem bir adam, güçlü bir lider ve ülkenin ideal yöneticisi” dedi.

Yıllar sonra Harçeva’nın Moskova’nın en lüks bölgelerinden birinde yüksek güvenlikli bir sitede yaşamaya başladığı ortaya çıktı.