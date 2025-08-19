MOEX Rusya Endeksi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona erebileceği beklentileriyle Ağustos ayında yüzde 10 değer kazanarak 3 bin seviyesine çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes veya işgalin sona ermesi için olası şartları görüşmek için Alaska'da ABD mevkidaşı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderleri kabul edilebilir şartlar hakkındaki görüşlerini almak üzere ağırladı.

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı bir dizi yaptırım, Rus finans sektörünü küresel gelişmelerden kopardığı için, Rus hisse senetleri küresel hisse senedi piyasalarındaki hareketlerle korelasyon göstermediği ve küresel makroekonomik gelişmelere çok az tepki verdiği dönemi uzattı.

Yüksek enflasyon seviyesindeki yavaşlama, Merkez Bankası'nın (CBR) şu anda yüzde 18 olan faiz oranlarını daha da düşürme olasılığını kuvvetlendirdi, fakat bu yılki büyümenin yüzde 1,4'e düşmesi öngörülüyor.